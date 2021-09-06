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Haberler Dünyadan Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Belmondo, 88 yaşındaydı

Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Ünlü aktör hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Fransız sinemasının en önemli isimlerinden olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu Jean-Paul Belmondo, yaşamını yitirdi.

Acı haberi Belmondo'nun avukatı duyurdu. 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü yıldız, bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 85 filmde boy gösterdi.

Jean-Paul Belmondo, 1980'lerden beri Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasındaydı.

Gençliğinde okul yıllarında boks yapan ünlü aktör, burnunu kırdıktan sonra sporu bırakıp sanata yöneldi. Jean-Paul Belmondo, 50'li yıllarda tiyatro eğitimi aldı. Önce sanat filmlerinde boy gösteren Belmondo, ardından komedi-aksiyon türüne yöneldi.

Fransa'da 20'nci yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Jean-Paul Belmondo'nun en ünlü filmi 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu.

Kariyerinde 85 filmde rol alan 'Bebel' olarak da bilinen aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.

1975-1985 yılları arasında dünya çapında bir üne kavuşan Jean-Paul Belmondo, 1981 yapımı "Profesyonel", 1960 yapımı "Serseri Aşıklar" ve 1965 yapımı "Çılgın Pierrot" filmlerinde oynamıştı.

Belmondo, 2017'de Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülmüştü.

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