'Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü' sahnede

Temaşa Tiyatro’nun yeni yapımı Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü, önceki günlerde prömiyerini yaptı. Başarılı oyuncular Ferdi Akarnur, Deniz Bolışık ve Kayra Şenocak’ın prömiyer sonrası kapalı gişe oynadığı oyun, sezonun en iddialı işleri arasında yerini şimdiden alarak, tiyatro severlerin gönlünde taht kurdu.

Oyun, Fransa'nın İngiliz işgalcilere karşı verdiği savaşta efsaneleşmiş, halk tarafından azize olarak görülen bir kadının gücünden korkan iktidar ile onun yerine geçerek “özünü ve sözünü inkar edecek” biri olan Jeannette'ın hikayesini konu alıyor.

Seyirciyi zaman zaman güldürürken, zaman zamanda düşündüren oyunu Bulgar yazar Stefan TSANEV kaleme aldı.