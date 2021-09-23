Jehan Barbur'un acı günü 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Jehan Barbur'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti.

"CANIMIN PARÇASI ANNEM HOŞÇA KAL"

Acı haberi sosyal medyadan duyuran 41 yaşındaki Barbur, üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:

Canımın parçası annem hoşça kal... Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun'daki kafesi Flör'de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle.