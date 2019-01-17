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Dergi ayrıca, Karleusa'nın Vranjes'e boşanma sözü verdiğini de iddia etti. Jelena Karleusa geçtiğimiz günlerde çıkan haberleri yalanlamıştı. Vranjes ise Jelana'nın aksine aşk iddialarını doğruladı. Karleusa'nın, Ognjen Vranješ ile Facetime'da çıplak bir şekilde görüştüğü ortaya çıktı.