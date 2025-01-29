Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında aşk iddiası
Barack Obama ile Michelle Obama'nın boşanacakları söylentilerine, eski ABD başkanının ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk yaşadığı iddiaları eklendi. Aniston, Obama ile birliktelik söylentisine yanıt verdi
Son zamanlarda ABD basınında Jennifer Aniston ile eski ABD başkanı Barack Obama'nın ilişki yaşadığı şeklinde iddialar yer alıyor.
Michelle Obama'nın, 9 Ocak'ta Jimmy Carter'ın cenazesinde ve Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde 32 yıllık eşi Baracak Obama'ya eşlik etmemesi evliliklerinde sorun olduğu fikrini ortaya çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde Barack Obama'nın bir restoranda tek başına yemek yerken görüntülenmesi, çiftin evliliğine dair soru işaretlerini güçlendirdi.
Boşanma iddiaları, Brack Obama'nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı dedikodularıyla desteklendi.
"MICHELLE'İ DAHA FAZLA TANIYORUM"
Barack Obama ile ilişki söylentilerine Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda katıldığı talk show programında yanıt vermişti.
Jimmy Kimmel'in kendisine magazin dergisi kapağındaki ilişki iddiası haberini gösterince; "Kesinlikle doğru değil" şeklinde yanıt veren Aniston; "Onunla sadece bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha fazla tanıyorum" demişti.
Obama çiftinin boşanacağı dedikodularıyla birlikte yeniden alevlenen yasak aşk iddiasını, bu kez Aniston'ın uzun zamandır sözcülüğünü üstlenen Stephen Huvane yalanladı.
Söylentilerin, "tamamen uydurma" olduğunu söyleyen Huvane, Jennifer Aniston'ın "Barack Obama'yı çok az tanıdığını" vurguladı.
"SENİ SEVİYORUM TATLIM!"
Barack Obama, boşanma iddialarına geçtiğimiz günlerde fotoğraflı bir yanıt vermişti. Sosyal medya hesabında Michelle Obama ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaşarak eski First Lady'nin 61'inci doğum gününü kutlamıştı.
"Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!" diye yazan Barack Obama'ya Michelle Obama'ın yanıtı, "Seni seviyorum, tatlım!" şeklinde olmuştu.