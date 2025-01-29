"SENİ SEVİYORUM TATLIM!"

Barack Obama, boşanma iddialarına geçtiğimiz günlerde fotoğraflı bir yanıt vermişti. Sosyal medya hesabında Michelle Obama ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaşarak eski First Lady'nin 61'inci doğum gününü kutlamıştı.

"Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!" diye yazan Barack Obama'ya Michelle Obama'ın yanıtı, "Seni seviyorum, tatlım!" şeklinde olmuştu.