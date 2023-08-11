Jennifer Aniston: David Schwimmer ile öpüşmemiz oldukça keyifliydi

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"BİRİMİZİN HER ZAMAN BAŞKA BİR İLİŞKİSİ VARDI" David Schwimmer, rol arkadaşına beslediği duygularla ilgili 2021'deki 'Friends: The Reunion'da konuşarak; "Bir noktada ikimiz de birbirimizden çok hoşlanıyorduk ama bu iki geminin birbirinin yanından geçişi gibiydi. Çünkü ikimizden birinin her zaman başka bir ilişkisi vardı ve arkadaşlık sınırını asla aşmadık" demişti. Jennifer Aniston da meslektaşının bu sözlerini doğrulamıştı.

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"HERKES BİR ŞEYLE DÖNDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYORDU" Dizinin yapımcıları da o dönemde ikilinin birbirlerine duydukları ilginin farkındaydı. Yapımcı Kevin Bright, Mayıs 2021'de verdiği röportajda, "Herkes bir şeyler döndüğünden şüpheleniyordu, ikisinin arasında çok güçlü bir elektrik vardı. 'Bu sadece oyunculuk olamaz' diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

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Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın ekrandaki karakterleri 'Ross' ve 'Rachel', dizinin finalinde bir araya gelmeden önce; bir ayrılık, tek gecelik bir ilişkiden dünyaya gelen bir bebek, Las Vegas'ta sarhoş bir düğün ve ardından boşanmayı içeren çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega, Shutterstock.

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