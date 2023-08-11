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        Haberler Magazin Jennifer Aniston: David Schwimmer ile öpüşmemiz oldukça keyifliydi - Magazin haberleri

        Jennifer Aniston: David Schwimmer ile öpüşmemiz oldukça keyifliydi

        Jennifer Aniston ile 10 yıl boyunca rol aldığı 'Friends' dizisindeki rol arkadaşı David Schwimmer, bir dönem karşılıklı olarak birbirlerinden hoşlandıklarını itiraf etmişti. Dizideki öpüşme sahnesiyle ilgili konuşan Aniston, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 15:04
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        Jennifer Aniston, 'Live with Kelly and Mark' programında 1994 - 2004 arasında yayınlanan 'Friends' dizisindeki partneri David Schwimmer ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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        Bir dönem dizideki rol arkadaşı David Schwimmer ile karşılıklı olarak birbirlerinden hoşlandıklarını daha önce açıklamış olan Jennifer Aniston, ikinci sezondaki öpüşme sahneleriyle ilgili konuştu.

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        "ÖPÜŞMEMİZDE TUHAF BİR ŞEY YOKTU"

        Jennifer Aniston, "Birbirimize olan hislerimize rağmen öpüşmemizde tuhaf bir şey yoktu. David'i öpmek oldukça keyifliydi" dedi ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: İlk öpüşmemiz bir kafede oldu. Birbirimize olan tüm sevgimizi ve hayranlığımızı karakterlerimiz 'Ross' ve 'Rachel'a kanalize ettik.

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        "BİRİMİZİN HER ZAMAN BAŞKA BİR İLİŞKİSİ VARDI"

        David Schwimmer, rol arkadaşına beslediği duygularla ilgili 2021'deki 'Friends: The Reunion'da konuşarak; "Bir noktada ikimiz de birbirimizden çok hoşlanıyorduk ama bu iki geminin birbirinin yanından geçişi gibiydi. Çünkü ikimizden birinin her zaman başka bir ilişkisi vardı ve arkadaşlık sınırını asla aşmadık" demişti. Jennifer Aniston da meslektaşının bu sözlerini doğrulamıştı.

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        "HERKES BİR ŞEYLE DÖNDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYORDU"

        Dizinin yapımcıları da o dönemde ikilinin birbirlerine duydukları ilginin farkındaydı. Yapımcı Kevin Bright, Mayıs 2021'de verdiği röportajda, "Herkes bir şeyler döndüğünden şüpheleniyordu, ikisinin arasında çok güçlü bir elektrik vardı. 'Bu sadece oyunculuk olamaz' diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

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        Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın ekrandaki karakterleri 'Ross' ve 'Rachel', dizinin finalinde bir araya gelmeden önce; bir ayrılık, tek gecelik bir ilişkiden dünyaya gelen bir bebek, Las Vegas'ta sarhoş bir düğün ve ardından boşanmayı içeren çalkantılı bir ilişki yaşamıştı.

        Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega, Shutterstock.

        #Jennifer Aniston
        #David Schwimmer
        #Friends
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