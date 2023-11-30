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        Haberler Dünyadan Jennifer Garner: Çocuklarımın hayatı kendilerine ait - Magazin haberleri

        Jennifer Garner: Çocuklarımın hayatı kendilerine ait

        Jennifer Garner, ebeveynlik yöntemlerinin önemli bir yönünü açıkladı. Ünlü oyuncu, üç çocuğu için, "Onların hayatları kendilerine ait. Ben onların hayatını yaşamaya çalışmıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 08:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:47
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        Violet, Seraphina ve Samuel adında üç çocuğu bulunan Jennifer Garner, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Garner, 'Today'de Hoda Kotb ve Jenna Bush Hager'a konuştu.

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        "ETRAFLARINDA OLMAK İSTİYORUM"

        Ebeveynlik yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Jennifer Garner, "Kapsayıcı bir felsefem var mı, bilmiyorum. Sadece çok havalı olduklarını düşünüyorum; her şeyi duymak ve etraflarında olmak istiyorum... Ama aynı zamanda biraz zararsız ihmalden sıkıntı çekiyorlarsa da bunun sorun olmadığını düşünüyorum" dedi.

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        "ONLARIN HAYATLARI KENDİLERİNE AİT"

        51 yaşındaki Garner, "Onların hayatları kendilerine ait. Onların hayatını yaşamaya çalışmıyorum ve kendi hayatımı sevdiğimi görmelerini de umursamıyorum" açıklamasını yaptı.

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        "YARGILAMIYORUM"

        Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Oyuncu, "18 yaşına basmak üzere bir çocuğum var... Gerçekten de çocuklarımın internette ne yaptığını kim bilebilir ki? Yargılamıyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ASLA BİLEMEZSİNİZ"

        Garner, "TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta ya da buna benzer bir platformda değiller ve ben buna 'başarı' diyorum. Kim bilir, bu değişebilir... Asla bilemezsiniz" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: Splash News, AP

        #Jennifer Garner
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