Jennifer Garner: Çocuklarımın hayatı kendilerine ait
Jennifer Garner, ebeveynlik yöntemlerinin önemli bir yönünü açıkladı. Ünlü oyuncu, üç çocuğu için, "Onların hayatları kendilerine ait. Ben onların hayatını yaşamaya çalışmıyorum" dedi
Violet, Seraphina ve Samuel adında üç çocuğu bulunan Jennifer Garner, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Garner, 'Today'de Hoda Kotb ve Jenna Bush Hager'a konuştu.
"ETRAFLARINDA OLMAK İSTİYORUM"
Ebeveynlik yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Jennifer Garner, "Kapsayıcı bir felsefem var mı, bilmiyorum. Sadece çok havalı olduklarını düşünüyorum; her şeyi duymak ve etraflarında olmak istiyorum... Ama aynı zamanda biraz zararsız ihmalden sıkıntı çekiyorlarsa da bunun sorun olmadığını düşünüyorum" dedi.
"ONLARIN HAYATLARI KENDİLERİNE AİT"
51 yaşındaki Garner, "Onların hayatları kendilerine ait. Onların hayatını yaşamaya çalışmıyorum ve kendi hayatımı sevdiğimi görmelerini de umursamıyorum" açıklamasını yaptı.
"YARGILAMIYORUM"
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Oyuncu, "18 yaşına basmak üzere bir çocuğum var... Gerçekten de çocuklarımın internette ne yaptığını kim bilebilir ki? Yargılamıyorum" ifadelerini kullandı.
"ASLA BİLEMEZSİNİZ"
Garner, "TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta ya da buna benzer bir platformda değiller ve ben buna 'başarı' diyorum. Kim bilir, bu değişebilir... Asla bilemezsiniz" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Splash News, AP