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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor

Jennifer Lopez'in ikiz çocuklarının babası olan Marc Anthony, iki hafta önce Nadia Ferreira ile evlenmişti. Çiftin bebek beklediği ortaya çıktı

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  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    Jennifer Lopez'in 2004 ile 2014 yılları arasında evli kaldığı kendisi gibi şarkıcı olan eski eşi Marc Anthony, iki hafta önce Paraguaylı manken Nadia Ferreira ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftten müjdeli haber geldi. 
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    BEBEK MÜJDESİ

    Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebek beklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulunan çiftten Ferreira, "En güzel Sevgililer Günü hediyesi" ifadelerini kullanırken Anthony ise "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" diye yazdı.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    Nadia Ferreira ve Marc Anthony'nin ortak paylaşımında genç kadının karnının dikkat çekecek kadar büyük olduğu görülüyor. Bu arada çiftin gösterişli evlilik yüzükleri ile Ferreira'nın iri elmas taşlı yüzüğü de gözden kaçmadı.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    7'NCİ KEZ BABA OLUYOR

    Nadia Ferreira, ilk kez anne olmaya hazırlanırken Marc Anthony, 7'nci kez baba olma sevincini yaşayacak. 
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    Yaklaşık iki hafta önce Perez Sanat Müzesi'nde gerçekleşen düğüne Maluma, Lin Manuel Miranda, Salma Hayek ve Luis Fonsi gibi ünlü isimler katılmıştı. Nadia Ferreira, düğün için ışıltılı bir gelinlik giymeyi tercih etmişti.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    İKİZ ÇOCUKLARI DÜĞÜNE KATILMAMIŞTI

    Ayrıca Marc Anthony ile Jennifer Lopez'in ikizleri Emme ve Max'in törene katılmazken, Anthony'nin Dayanara Torres ile ilişkisinden olan çocukları Cristian ve Ryan'ın düğünde hazır bulunduğu kaydedilmişti.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    MAYIS 2022'DE NİŞANLANMIŞLARDI

    Marc Anthony ile Nadia Ferreira, 2022'nin mayıs ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    Nadia Ferreira, Aralık 2021'de İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmiş ve Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını takmıştı.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    Öte yandan Marc Anthony, ilk evliliğini 2000 ile 2004 yılları arasında 1993'de Meksika'da yapılan Miss Universe yarışmasında birinci olan Dayanara Torres ile gerçekleştirmişti. Anthony ve Torres'in, bu birliktelikten Cristian ve Ryan adında iki oğlu bulunuyor.
  • Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony 7'nci kez baba oluyor! Nadia Ferreira'dan bebek müjdesi - Magazin haberleri

    Jennifer Lopez ile Marc Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin ikiz çocukları 2008'de dünyaya gelmişti.

    Gerçek adı Marco Antonio Muniz Ruiz olan Marc Anthony'nin  birlikteliklerinden Chase ve Ariana adında iki çocuğu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, Mega, Splash News, Avalon

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