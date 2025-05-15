Jennifer Lopez, provada kaza geçirdi

Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde sahne almaya hazırlanırken, prova kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı, sahne provası yaparken burnundan yaralandığını gösteren fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

Jennifer Lopez, şişmiş ve dikiş atılmış burnuna buz tutarken çekilen fotoğrafına; "İşte bu oldu" notunu yazdı. Kaza sonrası Lopez hemen tıbbi yardım alabildi ve yarası ünlü yüz plastik cerrahı Dr. Jason Diamond tarafından dikildi.

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55 yaşındaki pop yıldızı, nasıl bir kaza geçirdiği ve ne şekilde yaralandığıyla ilgili detay vermezken, yaralandığında imdadına yetişen doktorla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Jennifer Lopez, Dr. Diamond ile birlikte çekilen fotoğrafına; "Beni iyileştirdiğiniz için teşekkür ederim Dr. Diamond" notunu düştü.

Jennifer Lopez, prova kazasından birkaç gün sonra yaptığı açıklamada, kendisini çok daha iyi hissettiğini ve iyileşmeye başladığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, 26 Mayıs Pazartesi günü Amerikan Müzik Ödülleri'nde performans sergilemeye hazırlanıyor.