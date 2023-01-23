Jeremy Renner: 30'dan fazla kemiğim kırıldı

"SEN BİR ŞAMPİYONSUN DOSTUM!"

Ünlü oyuncunun paylaşımına Chris Hemsworth, Gwen Stefani, Heidi Klum, Chris Evans gibi pek çok ünlü isim de kayıtsız kalmadı ve Jeremy Renner'a geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Marvel filmlerinde Renner'la birlikte rol alan Chris Hemsworth, "Sen bir şampiyonsun dostum! Seni seviyoruz!" diye yazdı.