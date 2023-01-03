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Jeremy Renner'ın yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek

Jeremy Renner, karlarla kaplı bir beldede yer alan evinin yolunu kapatan karları temizlemek isterken korkunç bir kaza geçirmişti. Ünlü oyuncunun bir ameliyat daha geçireceği belirtildi

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  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğu belirtilmişti.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    "BU KAZADA YARALANAN TEK KİŞİ"

    Yaşanan kazaya dair Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi" denildi.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    KAR KÜREME ARACININ ALTINDA KALMIŞ

    Bölgeden gelen haberlere göre; Jeremy Renner, kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalmış, bu kocaman araç tarafından ezilerek ciddi şekilde yaralanmış.

    Hastaneden yapılan açıklamada; Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylendi. Ünlü aktörün, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklandı.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    DOKTOR KOMŞUSU YARDIMINA KOŞMUŞ

    Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın devasa araç tarafından ezildiği öğrenildi. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

    Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyor.

    Ayrıca Renner’ın bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği de öğrenildi.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    Ayrıca bu yıl ABD'yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Jeremy Renner, sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı paylaşmıştı.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

    Renner, geçtiğimiz aylarda da endüstriyel boyuttaki kar püskürtücüsünü sürerken eğlendiği anları yayınlamıştı.

    Ünlü oyuncu, gönderisine, "Toprak ana ve doğa anaya çok saygım var... Dövüşü kaybetmeyi bekliyorum ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" notunu düşmüştü.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    "BU KONUDA YAPABİLECEKLERİMİ ÖĞRENİYORUM"

    Jeremy Renner, geçmiş yıllarda da bu tür kar fırtınası gibi durumlarda yerel itfaiye teşkilatlarıyla çalışarak, onlara görevlerinde yardım etmişti.

    Renner, bu tecrübelerini, "Orada itfaiye teşkilatlarıyla çalışıyorum ve oldukça harikalar... Bana öğretiyorlar ve yardım ediyorlar. Onlarla birkaç saat geçirip, ben de bu konuda yapabileceklerimi öğreniyorum" sözleriyle anlatmıştı.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti.
  • Jeremy Renner'dan haber var: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek - Magazin haberleri

    BİR ÇOCUĞU VAR

    Öte yandan ünlü aktör, kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı.

    İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor. Renner, kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyi pek tercih etmiyor.

    Fotoğraflar: AP

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