Jeremy Renner: İyileşme sürecimin 10'uncu ayına girdim
Kar kürerken geçirdiği kazayla ölümden dönen Jeremy Renner, iyileşmesinin 10'uncu ayı için duygusal bir yazı kaleme aldı. Hareket kabiliyetinin iyiye gittiğini gözler önüne seren bir video yayımlayan Renner, "İyileşme sürecimin 10'uncu ayına girdim. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte tüm desteğiniz için minnettarlıktan gözyaşlarına boğuldum" ifadelerini kullandı
'Yenilmezler' serisinde 'Marvel' kahramanı 'Hawkeye'i canlandıran Jeremy Renner, 2023'ün Ocak ayında evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki oyuncu, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Jeremy Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.
İYİLEŞMESİNİN 10'UNCU AYINI KUTLADI
Tedavisi süren Jeremy Renner, iyileşmesinin 10'uncu ayı için sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Hareket kabiliyetini gözler önüne seren Renner, eğim antremanı için garaj yolunda koştu.
"ZORLAMAYA DEVAM EDİYORUM"
Gönderisinde ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür eden Jeremy Renner, "Bugün iyileşme sürecimin 10'uncu ayına girdim. Bu aktiviteden herhangi birine özellikle dik yokuşta ilk girişimim oldu ve sevinç, umut ve ailem ve arkadaşlarımla birlikte tüm desteğiniz için minnettarlıktan gözyaşlarına boğuldum. Birçok nedenden dolayı zorlamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
Öte yandan Jeremy Renner, daha önce CNN’e yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.
30'DAN FAZLA KEMİĞİ KIRILMIŞTI
Jeremy Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti. Evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan Jeremy Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtmiş ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.
Jeremy Renner'ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, Renner'ın iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.
"BU BENİM HATAM"
Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jeremy Renner, daha önce de "Bu benim hatam ve bedelini ödedim. Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum" demişti.
Jeremy Renner, 2008 yapımı 'The Hurt Locker' filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne ve 2010 yapımı 'The Town' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'ı canlandırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon