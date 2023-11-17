Jeremy Renner: İyileşme sürecimin 10'uncu ayına girdim

Gönderisinde ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür eden Jeremy Renner, "Bugün iyileşme sürecimin 10'uncu ayına girdim. Bu aktiviteden herhangi birine özellikle dik yokuşta ilk girişimim oldu ve sevinç, umut ve ailem ve arkadaşlarımla birlikte tüm desteğiniz için minnettarlıktan gözyaşlarına boğuldum. Birçok nedenden dolayı zorlamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Öte yandan Jeremy Renner, daha önce CNN’e yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.