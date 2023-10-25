Jeremy Renner: Yaşadığım için şükrediyorum

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Jeremy Renner, kazadan 10 ay sonra CNN’e açıklamalarda bulundu. Aktör, iyileşme süreci ile hayatının nasıl değiştiği hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" dedi.

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Hareket kabiliyetini yeniden kazanan ünlü oyuncu, "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuştu.