Jeremy Renner: Yaşadığım için şükrediyorum
'Yenilmezler' serisinde 'Marvel' kahramanı 'Hawkeye'i canlandıran Jeremy Renner, ocak ayında geçirdiği kaza sonrası yeni açıklamalarda bulundu. Renner, "Yaşadığım için şükrediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" dedi
Aktör Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Ünlü aktörün yeğeninin kamyonu karda mahsur kalmıştı. Jeremy Renner, kamyonu sokağa çektikten sonra, kar küreme makinesinin yeğenine doğru kaymaya başladığını görmüştü.
Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner, araç tarafından ezilmişti. Doktor komşusu, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan Renner'a ilk müdahaleyi yapmıştı.
Jeremy Renner, kazadan 10 ay sonra CNN’e açıklamalarda bulundu. Aktör, iyileşme süreci ile hayatının nasıl değiştiği hakkında konuştu.
Ünlü oyuncu, "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" dedi.
Hareket kabiliyetini yeniden kazanan ünlü oyuncu, "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuştu.
Jeremy Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti. Evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan Jeremy Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtmiş ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.
Aktörün yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, Renner'ın iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.
Jeremy Renner, nisan ayında "Rennervations" dizisinin prömiyerine katılmıştı.
Ailesiyle birlikte "Rennervations"ın prömiyerine katılan Renner, biraz yürüdükten sonra, basın mensuplarıyla rahat bir şekilde konuşabilmek için motorlu bir scootera bindi.
Jeremy Renner, 2008 yapımı 'The Hurt Locker' filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne ve 2010 yapımı 'The Town' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti.
Jeremy Renner, 'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'ı canlandırmıştı.