Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım

"YERDE KOCAMAN BİR KAN HAVUZUNUN İÇİNDE YATIYORDU"

Jeremy Renner, kaza esnasında uyanık olduğunu ve bilincinin açık kaldığını bu korkunç acıları sonuna kadar hissettiğini söyledi. Renner'ın yanında olan ve duygusal anlar yaşayan yeğeni Alexander Fries da ünlü oyuncuyu o halde gördüğünde yaşadıklarını anlattı. Fries, "Yerde kocaman bir kan havuzunun içinde yatıyor ve çok acı çekiyordu. Onun öleceğinden neredeyse emindim, kurtulabileceğini sanmamıştım" derken zorlukla konuştu.