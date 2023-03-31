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Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım

Karda mahsur kalan yeğeni Alexander Fries'i kurtarmaya giderken kaza geçirerek ağır yaralanan Jeremy Renner, hastanede uzun süre tedavi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda taburcu edilmişti. 30'dan fazla kemiği kırılan Renner, korkunç kazanın detaylarını anlattı

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  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Jeremy Renner, 1 Ocak'ta kamyonu karda mahsur kalan yeğeni Alexander Fries'i kurtarmaya giderken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Renner, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    Durumunun ağır olduğu bildirilen Renner, ardından iyileşmeye başladığını sosyal medyadan duyurmuştu. Tedavisine evde devam edilmeye başlanan oyuncu, geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşamıştı.
  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    Kendi hayatını hiçe sayarak yeğeni Alexander Fries'i kurtarmak için ölümü göze alan Jeremy Renner, yoğun tedavi sonrası geçtiğimiz günlerde yürümeye başlamıştı. 
  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    "YEĞENİMİ KURTARMAK İÇİN YİNE YAPARDIM"

    Kazadan sonra ilk defa röportaj veren Jeremy Renner, ABC'den Diane Sawyer'a konuştu. Renner, yaşadıklarını anlatırken yanında yeğeni Alexander Fries da vardı. "Yeğenimi kurtarmak için hiç çekinmeden yine yapardım, bu yaşadıklarımı göze alır ve onu kurtarmak için elimden gelen çabayı gösterirdim” diyen ünlü oyuncu, röportajın bu noktasında gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    "YERDE KOCAMAN BİR KAN HAVUZUNUN İÇİNDE YATIYORDU"

    Jeremy Renner, kaza esnasında uyanık olduğunu ve bilincinin açık kaldığını bu korkunç acıları sonuna kadar hissettiğini söyledi. Renner'ın yanında olan ve duygusal anlar yaşayan yeğeni Alexander Fries da ünlü oyuncuyu o halde gördüğünde yaşadıklarını anlattı. Fries, "Yerde kocaman bir kan havuzunun içinde yatıyor ve çok acı çekiyordu. Onun öleceğinden neredeyse emindim, kurtulabileceğini sanmamıştım" derken zorlukla konuştu.
  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    Jeremy Renner bu günlerde tam olarak iyileşmek ve başrolünde yer aldığı 'Mayor of Kingstown' dizisine dönmek için gün sayıyor. Tanıtımı yapılan, fotoğrafları ve görüntülerinden parçalar yayınlanan röportaj ise 6 Nisan'da yayınlanacak.
  • Jeremy Renner: Yeğenimi kurtarmak için yine yapardım  - Magazin haberleri

    Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike 4'te 'William Brandt'ı canlandırmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, Backgrid UK, AP

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