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Ölümden dönen Jeremy Renner yürümeye başladı

Kar kürerken kaza geçirerek ağır yaralanan Jeremy Renner, hastanede uzun süre tedavi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda taburcu edilmişti. Tedavisine evinde devam edilen Renner'dan iyi haberler geliyor. Ünlü oyuncu yürümeye başladı

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  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan Renner, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

    Durumunun ağır olduğu bildirilen Renner, ardından iyileşmeye başladığını sosyal medyadan duyurmuştu. Tedavisine evde devam edilmeye başlanan oyuncu, geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşamıştı.
  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    YÜRÜMEYE BAŞLADI

    Ölümden dönen Jeremy Renner, dün fizik tedavi seansı sırasında özel bir koşu bandında yürürken çekilen görüntüsünü 37,1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Renner, şimdiye dek geçirdiği iki ciddi ameliyatın ardından yürümeye başladığı haberiyle hayranlarını sevindirdi.
  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    NE OLMUŞTU?

    Nevada şerifinin raporuna göre; ünlü aktörün yeğeninin kamyonu karda mahsur kalmıştı. Renner, kamyonu sokağa çektikten sonra, kar küreme makinesinin yeğenine doğru kaymaya başladığını görmüştü.

    Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner, araç tarafından ezilmişti. Doktor komşusu, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan Renner'a ilk müdahaleyi yapmıştı.
  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

    1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi.
  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    "HERKESİN BİLDİĞİNDEN DAHA KÖTÜ"

    Ünlü oyuncuyu, kaza sonrasında görenler, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" demişti.
  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    30'DAN FAZLA KEMİĞİ KIRILDI

    Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti. Evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan Jeremy Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtmiş ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.
  • Jeremy Renner yürümeye başladı! Ölümden dönmüştü - Magazin haberleri

    Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike 4'te 'William Brandt'ı canlandırmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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