Jessica May, Türkiye'ye 2107'de 'Yeni Gelin'de rol almak üzere geldi.

Kıbrıs tatilinde Jessica May'in ilginç bir özelliği ortaya çıktı. Brezilya gibi sahilleri ve güneşi meşhur bir ülkede doğmasına rağmen yüzmeyi bilmeyen May, bunun nedenini, "Çünkü denizi ilk defa 17 yaşımda gördüm. Brezilya'da okyanus var ve çok dalgalı. Genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye'de çıkarıyorum. Türkiye'nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum" şeklinde açıkladı.