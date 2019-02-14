Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan Fadıl Akgündüz ile Mehmet Salih Obut katıldı. Duruşmada 25 şikayetçi de ifade verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU



Mahkemeden söz alan Tıp Profesörü Ali Bayram, 825 bin TL değerinde kendisine ait arsa ve yazlığa karşı Caprice Gold’dan 4 adet devremülk aldığını söyledi. Tapularını aldığını 16 ayda aylık 5 bin 500 TL civarında kira geliri verildiğini söyleyen Bayram, “Bunun dışında başka ödeme yapılmadı. Hatta 4 devremülk karşılığında maliyeden bana vergi cezası geldi. Aldığım devremülkün değerini de çok düşük göstermişler. Ben sanık Fadıl’ın 'Peygamber torunuyum' demesi üzerine inanarak hata yaptım. Şikayetçiyim” dedi.

Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü belirten Bayram, "40 yıllık hekimim, herkesin sorduğu soru altında eziliyorum. Bir müslümanın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi avukatları sanık Fadıl Akgündüz’un tutuklanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ



Diğer 24 şikayetçi de ifadelerinde davaya katılmak istediklerini ve şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme, sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddederek duruşmayı erteledi.