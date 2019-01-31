Jet Sosyete 13. son bölümde ünlü şarkıcı Murat Boz konuk olarak yer aldı. İlayda, Ozan’a Murat Boz’la birlikte olduğunu söyler. Ve arkasından komedi dolu dakikalar yaşanır. Jet Sosyete 14. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 13. son bölüm özeti haberimizde.
JET SOSYETE 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.
JET SOSYETE 13. SON BÖLÜM ÖZETİ
İlayda, Ozan’a Murat Boz’la birlikte olduğunu söyler. Ozan buna ikna olmayarak bu durumun peşine düşer ve Murat Boz’un, İlayda’ya son derece ilgili ve şefkatli olduğunu görür. Ancak her şeye rağmen İlayda, oynadığı oyunun ortaya çıkmasına engel olamayacaktır.
Alara, bir arkadaşının düğününe Gündüz’le birlikte gitmek ister. Gündüz, bu durumun ilişkide başka bir boyuta geçilmesi anlamına geleceğini düşünerek düğüne gitmeme yollarını arar. Bunun üzerine Alara, eski bir arkadaşı ile gitmeye karar verir ama bu durum da Gündüz’ün kıskançlık krizleri geçirmesine yol açar.
Kumsal, Talip’in davranışlarının sebebinin ona yapılan bir büyü olduğunu düşünür. Şennur da Kumsal’ın öyle sanmasını istediği için bu fikrini destekler fakat pişman olur.
Ofistekiler bu senenin yeni ilkbahar koleksiyonunu hazırlamaya başlar ve Cengiz’in renk körü olduğunu fark ederler. Bu gerçeği İlaydaların şirketiyle anlaşma yapana kadar hem İlayda’dan hem de üzülmesin diye Cengiz’in kendisinden saklamaya çalışırlar.
Gizem, “Gizem’li Günler”in çekimlerine tam gaz devam eder fakat reytingleri arttırmak ve programı Şennur’a kaptırmamak için bir şeyler yapmak zorundadır. Safiye’yle planlar yaparlar. Gündüz ve Yıldız da yardım eder ama sonunda her şey ortaya çıkar.
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