Jet Sosyete dizisi Çarşamba akşamı 2. sezon 3. yeni bölümü ile TV 8 ekranlarına gelecek.Şennur emlak sevgisi yüzünden, mahalledeki miras kalan bütün evleri ucuza kapatmaya çalışır. Bu emlak sevgisi, yalıya yaptığı ziyaretle başka umutlara yol açar. İşte, Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

JET SOSYETE 2. SEZON 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nazlı’nın İlayda ile yüzleşme çabaları sürpriz sonuçları da beraberinde getirir.

JET SOSYETE 2. SEZON 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gizem’in mankenlik yıllarından arkadaşı olan Yıldız Tilbe Chia’da konser verecektir. Herkes çok heyecanlıdır.

İlayda ve Alara konsere gidebilme iznini koparabilmek için Kumsal’ın dayattığı ev işlerini yapmak zorunda kalırlar.

Özpamuk tekstilde işlerin başına geçen İlayda zekice planlarıyla ve Gizemin yanlış anlamalarının da katkısıyla Cengiz’i alt eder.

Kimseden korkusu olmayan Şennur’un bir anda tek korkusu Gündüz oluverir. Bu korku sayesinde Şennur’un Yüksel ailesine karşı tutumu herkesi şaşırtacak derecede değişir.

Yaşar ve Safiye’nin evlilik yıldönümü yaklaşmaktadır, birbirlerine sürpriz kutlama hazırlamaya çalışırlar ve olaylar karışır.

Ozan’ın çapkınlık hikayeleri yine yanlış anlaşılmalara sebep olur.

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