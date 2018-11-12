Jet Sosyete dizisi, 6. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı TV 8 ekranlarına gelecek. Cengiz’in her akşam kendini hasta hissedip doktora gitmesi Gizem ve Zahide’nin Cengiz’in hastalık hastası olduğunu düşünmelerine yol açar. Gizem ve Zahide’nin Cengize’e yardımcı olmaya çalışırken keşfedecekleri gerçek, büyük sürpriz olacaktır. İşte, Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

JET SOSYETE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gizemin desteği ile Yıldız’ın gizli gizli dans dersi aldığını keşfeden Şennur, Talip ile arasını bozmak için neler yapacaktır?

pull-lef

JET SOSYETE SON BÖLÜM ÖZETİ

Alışveriş haftası sebebiyle ofiste Yaşar hariç herkese hediye paketi geliyordur. Yaşar bu duruma çok bozulmaktadır. Ona hiç hediye yollanmadığını zanneder fakat durum öyle değildir. Paketlerin peşine düşünce onu sürpriz beklemektedir. Şennur gizli gizli Kumsal’la görüşmektedir. Bu gizemli hal Talip’in başka şüpheler duymasına yol açar.

Tony’nin yalı turlarından esinlenerek Alara, Tony ve Gündüz gece özel arkeoloji turları düzenlemeye kara verir. Bu turlara katılımın çok yüksek olmasındaki sebep pek de düşündüğümüz gibi değildir. Melike ve Ozan’ın geçen yıl O Ses Türkiye’ye yaptıkları başvuru kabul edilir. Yarışmaya katılacaklarını ailelerine nasıl açıklayacaklarını düşünen ikili tekrar yakınlaşacak mıdır? Nazlı ve İlayda’nın bu duruma tepkisi ne olacaktır?

Jet Sosyete dizisi, 6. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ