Jet Sosyete 9. yeni bölümü ile Çarşamba günü TV 8'de ekranlara gelecek. Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. Artık bel ağrılarından kurtulmuştur. Zahide yüzünden robotun bozulması Yüksel ile Özpamuk ailelerinin arasında gerginliğe neden olur. İşte, Jet Sosyete 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

JET SOSYETE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz.

Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranmaya ve aralarını düzeltmeye karar verir. Cengiz her şeyi yanlış anlar ve kıskançlık krizleri geçirir.

JET SOSYETE SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar kendine internet üzerinden çok uygun fiyata elektronik alet almıştır. Kendisiyle gurur duymaktadır fakat paket geldiğinde içinden bir biblo çıkar. Yaşar, ailenin dalga konusu olurken, biblonun çok değerli bir koleksiyon parçası olduğu ortaya çıkar. Zahide dahil herkes biblonun peşine düşer. Şennur, evinde aile dizilimi yapmaya karar vermiştir. Kısa sürede bunu duyurmayı ve popüler hale getirmeyi başarır. Herkes aile dizilimine geliyordur. Kumsal’ın ailesi ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için Kumsal’ı da çağırır ama aynı seansa Yıldız’ın da gelmesi ile olaylar karışır. Fokus grup sonuçları yüzünden Gizem’i, ‘Zehir Zıkkım’ dizisinden çıkaracaklardır. Oynadığı bölümde öldüreceklerdir. Gizem bunu engelleyebilmek için çeşitli planlar yapar. İlayda, Cengiz ve Yaşar’a bu sefer sağlıkları konusunda büyük bir baskı yapmaya başlar. İkisinin de yaş itibari ile kalp krizi geçirme riski olduğu bahanesiyle çeşitli tetkiklerden geçmelerini ister. Üzerlerindeki baskı sonucu ofiste panik atak geçirirler. İlayda, onları hastaneye götürmeye çalışırken başka sürprizlerle karşılaşır.

Jet Sosyete 9. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.

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