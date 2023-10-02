Joan Collins: Turnayı gözünden vurdum

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"O BENİM SUÇ ORTAĞIM"



Collins, eşi için, "Bunu yıllardır hissediyorum. O harika, nazik, gerçekten iyi bir adam... O benim suç ortağım ve en iyi arkadaşım. Ayrıca son derece yakışıklı ve her geçen gün daha da iyi oluyor" ifadelerini kullandı.



Joan Collins, eşinin kendisine her sabah yatakta bir fincan kahve getirmek ve çaydanlığın altına tatlı notlar bırakmak gibi küçük jestler yaptığını dile getirdi.