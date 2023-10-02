Joan Collins: Turnayı gözünden vurdum
Percy Gibson ile mutlu bir evlilik sürdüren Joan Collins, "Birçok yanlış erkek seçiminden sonra turnayı gözünden vurdum. O benim suç ortağım ve en iyi arkadaşım. Ayrıca son derece yakışıklı ve her geçen gün daha da iyi oluyor" şeklinde konuştu
İngiliz oyuncu Joan Collins ve aktör Percy Gibson'ın yolları 2000 yılında Joan'ın yönettiği ve Percy'nin yapımcılığını üstlendiği bir oyun sırasında kesişmişti. İkilinin ilişkilerinin filizlenmesi uzun sürmemişti. Çift, 2002'de dünyaevine girmişti.
"TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUM"
Daha önce de Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass, Peter Holm ile nikah masasına oturan Collins, samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatıyla alakalı konuşan Joan Collins, "Beşinci kez şanslıyım. Hatta birçok yanlış erkek seçiminden sonra turnayı gözünden vurdum" dedi.
"O BENİM SUÇ ORTAĞIM"
Collins, eşi için, "Bunu yıllardır hissediyorum. O harika, nazik, gerçekten iyi bir adam... O benim suç ortağım ve en iyi arkadaşım. Ayrıca son derece yakışıklı ve her geçen gün daha da iyi oluyor" ifadelerini kullandı.
Joan Collins, eşinin kendisine her sabah yatakta bir fincan kahve getirmek ve çaydanlığın altına tatlı notlar bırakmak gibi küçük jestler yaptığını dile getirdi.
"SAHİP OLDUĞUM EN İYİ SEVGİLİ"
Hayata ve aşka bu kadar tutkuyla bağlı olmasının da sırrını veren Collins, "Siz hayatı yiyip bitirmezseniz hayat sizi yiyip bitirir!" dedi. Percy Gibson'ı, "Sahip olduğum en iyi sevgili" diyerek anlatan Collins, tutkulu bir aşık olmanın, iyi bir evlilik yürütmenin en temel direği olduğunun altını çizdi.
"ÇOK KURBAĞA ÖPMEK ZORUNDA KALDIM"
Öte yandan Joan Collins, daha önce eşi Percy Gibson'dan önceki evlilikleri ve ilişkileri için, "Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım" yorumunu yapmıştı.
Fotoğraflar: AA, AP, Reuters