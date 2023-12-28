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1994'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden John Candy'nin bu rol için büyük bir ödeme almadığı ortaya çıktı. Yönetmen Columbus, John Candy'nin bunu filmin yapımcısı ve senaristi John Hughes'a iyilik olarak yaptığını ifade etmişti.