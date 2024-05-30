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        Haberler Dünyadan John Lennon'ın, ikonik gitarı 2 milyon 85 bin dolara alıcı buldu - Magazin haberleri

        John Lennon'ın, ikonik gitarı 2 milyon 85 bin dolara alıcı buldu

        60'lı yılların dikkat çeken gruplarından The Beatles'ın kurucu üyesi John Lennon'ın 50 yıl sonra tavan arasında bulunan ikonik gitarı, ABD'de düzenlenen bir açık artırmada 2.85 milyon dolara satıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:19
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        Dağıldıkları 10 Nisan 1970'in üzerinden 54 yıl geçse de The Beatles'ın efsane olma algısında hiç bir azalma olmuyor. Bunun böyle olduğunu yeni satılan bir gitarla bir kez daha gördük.
        Grubun kurucu üyesi John Lennon'ın, yaklaşık olarak 50 yıldır kayıp olan ikonik gitar, İngiltere'de bir tavan arasında bulunmuştu, Gitar, Juliens Auctions Müzayede Evi, tarafından açık artırmaya çıkırılmıştı.

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        1980'de bir hayranı tarafından New Yorkta öldürülen John Lennon'ın, ikonik 1964 yapımı akustik gitarı ABD'de Juliens Auctions Müzayede Evi'nde, düzenlenen açık artırmada 2 milyon 85 bin dolara alıcı buldu. Gitarın, öngörülen 800 bin doların 3 katından daha fazla fiyata satılması, The Beatles'a olan ilginin altını çizdi.

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        Ayrıca düzenlenen bu açık artırmada, çoğunluğu John Lennon'a ait olan eşyalar, ünlü 'Müzik İkonları' etkinliğinde satışa sunuldu.

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        The Beatles'ın, bugüne kadar satılan enstrümanlarının toplam değeri ise 405 milyon lirayı buldu.

        Fotoğraflar: AA, Avalon

        #john lennon
        #The Beatles
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