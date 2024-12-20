John Lennon'ın oğlu Julian kansere yakalandığını açıkladı

"Ameliyat başarılı geçti, ancak biyopsinin sonuçlarını henüz almadık, Noel'den önce alamayabiliriz" diye yazan Julian Lennon; "Elbette iyi bir haber, şimdiye kadar aldığım en iyi Noel hediyesi olurdu. Umutluyum ama sadece şunu söylemek istiyorum, bu aynı zamanda herkese zamanında bir hatırlatma, lütfen doktorunuza danışın" ifadesini kullandı.