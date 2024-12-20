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        Haberler Dünyadan John Lennon'ın oğlu Julian kansere yakalandığını açıkladı - magazin haberleri

        John Lennon'ın oğlu Julian kansere yakalandığını açıkladı

        Beatles'ın 'Lucy in the Sky with Diamonds', 'Hey Jude' ve 'Good Night' şarkılarına ilham kaynağı olan Julian Lennon, kansere yakalandı. John Lennon'ın büyük oğlu, acilen 7 saatlik ameliyata alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:53
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        Beatles grubunun 1980'de hayatını kaybeden efsanevi solisti John Lennon'ın oğlu Julian, kendisine kanser teşhisi konulmasının ardından acilen ameliyata alındığını duyurdu.

        61 yaşındaki Julian Lennon, kolundaki bir ben izinde kansere rastlanmasının ardından 7 saat süren bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

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        Julian Lennon kanser korkusunu kamuoyuna duyurmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu hastalıkla yüzleşmesini sosyal medyada dilen getirdi.

        Cilt kanserine yakalandığını söyleyerek, doktorunun hızlı müdahaleyle hayatını kurtardığını söyledi.

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        "Ameliyat başarılı geçti, ancak biyopsinin sonuçlarını henüz almadık, Noel'den önce alamayabiliriz" diye yazan Julian Lennon; "Elbette iyi bir haber, şimdiye kadar aldığım en iyi Noel hediyesi olurdu. Umutluyum ama sadece şunu söylemek istiyorum, bu aynı zamanda herkese zamanında bir hatırlatma, lütfen doktorunuza danışın" ifadesini kullandı.

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        Julian Lennon, John Lennon ve ilk eşi Cynthia'nın oğlu. Adını babaannesi Julia Lennon'dan alan Julian, 3 Beatles şarkısına ilham kaynağı oldu: 'Lucy in the Sky with Diamonds', 'Hey Jude' ve 'Good Night'.

        #john lennon
        #Julian Lennon
        #kanser
        #Beatles
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