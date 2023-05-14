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John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik

John Travolta, kanser nedeniyle 12 Temmuz 2020'de vefat eden eşi Kelly Preston'ı Anneler Günü'nde andı. Ünlü oyuncu, eşine olan duygularını "Seni özledik ve seviyoruz" sözleriyle ifade etti

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  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    John Travolta'nın kendisi gibi oyuncu eşi Kelly Preston, 12 Temmuz 2020'de kansere yenik düşmüştü. Eşinin vefatıyla sarsılan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık Preston'ı yad eden Travolta, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    John Travolta, Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından kaybettiği eşi Kelly Preston'ın görüntülerini yayımladı. 
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    Gönderisine duygusal bir not düşen John Travolta, "Anneler Günü kutlu olsun Kelly. Seni özledik ve seviyoruz. Sevgiler... Ben, Ella ve John" ifadelerini kullandı.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    HASTALIĞINI GİZLEDİ

    Yaklaşık iki yıl boyunca gizlice kanserle mücadele eden Kelly Preston, 57 yaşında hayatını kaybetmişti. John Travolta ve Kelly Preston, bu süreci basın ve kamuoyundan gizli tutmuştu.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    "GÜZEL EŞİMİ KAYBETTİM"

    John Travolta, eşi Kelly Preston'ı kaybettikten sonra şu açıklamayı yapmıştı: Kalbi kırık bir şekilde sizi güzel eşim Kelly'nin kanserle iki yıldır sürdürdüğü savaşı kaybettiği konusunda bilgilendirmek isterim. Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    "BİR SÜRE ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRACAĞIM"

    Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak. Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre sosyal medyadan uzak kalacağım.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK BABASI

    John Travolta ve Kelly Preston, 'The Experts' filminin çekimlerinde tanışmış ve 1991 yılında da Paris'te nikah masasına oturmuştu. İkilinin, Ella Bleu Travolta adında bir çocuğu daha bulunuyor.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ OĞLUNA NASIL AÇIKLADIĞINI ANLATTI

    Öte yandan John Travolta, 2021'de katıldığı Kevin Hart'ın 'Hart to Heart' adlı talk show programında Kelly Preston'ın ölümünü 10 yaşındaki oğlu Benjamin'e nasıl açıkladığını anlatmıştı. 
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    "ANNEMDEN SONRA SENİN DE GİDECEĞİNDEN KORKUYORUM"

    John Travolta, "Benjamin, bir keresinde bana 'Annem öldüğü için senin de gideceğinden korkuyorum.' dedi. Ben de ona 'Bu çok farklı bir şey' dedim. Ve ona benim uzun ömürlülüğüm ve onun yaşam süresi arasındaki farkı anlattım" ifadelerini kullanmıştı.

    John Travolta, oğluna, "Sen her zaman doğruları sevmişsindir ve ben de sana hayat hakkında doğruyu anlatacağım. Hiç kimse ne zaman öleceğini ya da ne zamana kadar yaşayacağını bilmez. Ağabeyin Jett 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Annen 57 yaşındayken... Çok gençlerdi... Fakat kim bilebilir? Ben yarın ölebilirim. Sen de öyle... Herkes ölebilir. Dolayısıyla buna hayatın bir parçası olarak bakalım. Tam olarak bilemezsin. Hayatını olabildiğince en uzun şekilde yaşamak için elinden gelenin en iyisini yap" dediğini aktarmıştı.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    Ayrıca John Travolta ve Kelly Preston'ın, Jett isimli diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar'da hayatını kaybetmişti.
  • John Travolta'dan duygulandıran Kelly Preston mesajı: Seni özledik - Magazin haberleri

    "OĞLUM BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ"

    Hollywood yıldızı John Travolta, oğlu Benjamin'in ona 30 yıl önce olan şeyleri hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunu belirtmişti. John Travolta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Ona 'Evet' dedim. O da bana, '30 yıl çok uzun gibi mi görünüyor?' diye sordu. 'Evet' dedim. Bana, 'Hayatında yaşayacağın 30 yıl daha olduğunu düşünmüyor musun?' diye sordu. 'Evet, düşünüyorum. En az 30 yılım daha var.' dedim. O da 'Bunda sorun ne?' dedi. Bu, 10 yaşındaki birinin bana anlattığı bir şeydi. Benim bakış açımı değiştirdi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

     

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