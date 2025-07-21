Jose Mourinho'dan Gyökeres sözleri!

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 yendi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.

“GYOKERES'İ TAKİP EDİYORUM”

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.