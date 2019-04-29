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Josef Sural'la ilgili hastaneden açıklama!

Kayseri dönüşünde gerçekleşen trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'la ilgili olarak kulüp doktoru İsmail Yetkin ve Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel açıklamada bulundu

Josef Sural

Kayseri deplasmanı dönüşünde yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural için kulüp doktoru İsmail Yetkin açıklamada bulundu.

Tüm spor camiasına, Çekya'ya ve Alanya'ya başsağlığı dileklerinde bulunan Yetkin, "Alanyasporumuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Surali kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırık tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hastamızı hipotermi şoktan kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Bir kısmının tedavileri ayakta yapıldı. Küçük kırıklar var. Hayati tehlikesi olan bir şey değil. Ancak bunun yanında maalesef Sural'ı kaybettik" dedi.

"SABAHA KARŞI KAYBETTİK"

Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel ise gece saatlerinde gelen kötü bir haberle hastaneye geldiklerini söyledi. Peksel, "Tüm spor camiasının başı sağ olsun. Bir VIP araçta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kanala sürüklenmesi sonucu, bir futbolcunun araç dışına fırlaması ve ağır bir travma almasından dolayı ağır yaralandığı bilgisi geldi. Tabii ki yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun hayati tehlikesi yoktu. Yalnız Josef Sural isimli 29 yaşındaki Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıkların olduğu tespit edildi. Bunları ekimiz çok hızlı şekilde ameliyata alarak tedavisine başladı. Ancak iç kanması olan Sural, yapılan her türlü müdahaleye cevap vermeyince, hastayı sabaha karşı kaybettik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor’un sağlık sponsoruyuz. Böyle bir olayla karşılaşmak bizi çok üzdü" diye konuştu.

"KABULLENMESİ ZOR BİR KONU"

Sural’ın eşi ve 2 çocuğu olduğunu aktaran Peksel şunları söyledi: "Oyuncunun eşi ve 2 çocuğu var. Biri gördüğüm kadarıyla 7-8 yaşlarında ve diğeri de 2.5 aylık. Maalesef ölüm haberini vermek bize düştü. Şu anda şoku atlatmaya çalışıyorlar. Kabullenmesi zor bir konu. Allah’tan sabır diliyorum" diye konuştu.


Josef Sural'ın büyük kızı.

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