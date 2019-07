Joss Stone kimdir? Joss Stone neden İran'dan sınır dışı edildi? soruları gündeme ünlü şarkıcının Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından geldi. İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na geldiğini aktaran Stone, havalimanındaki yetkililere, konser vermek için değil, İran'ı görmek istediği için geldiğini anlatmaya çalışmasına rağmen kendisine ülkeye giriş izni verilmediğini söyledi. İşte dünyaca ünlü isim Joss Stone'un İran'da başına gelenler ve hayatından detaylar...

JOSS STONE KİMDİR?

Joss Stone, (asıl adıyla Jocelyn Eve Stoker),11 Nisan 1987'de İngiltere'de doğdu.

2003'ün sonlarına doğru çıkış albümü The Soul Sessions ile şöhreti yakaladı. İkinci albümü Mind, Body & Soul'dan İngiliz müzik listelerine ilk ondan giren "You Had Me" parçasıyla büyük başarı yakaladı. Albüm ve çıkış parçası 2005 Grammy Ödüllerine aday gösterildi, Joss Stone ise, "En iyi çıkış yapan sanatçı" olarak aday gösterildi. 2007'de çıkan en son albümü Introducing Joss Stone tüm Avrupa'da ve ABD'de listelere ilk sıralardan giriş yaptı.

Dünya çapında albümleri 11 milyon satan Joss Stone, iki BRIT Ödülü, bir de Grammy Ödülü kazandı. 2006 yılında Eragon filminde "Cadı Angela" rolü ile oyunculuğa giriş yapan Stone'un, bir televizyon dizisi olan The Tudors'ta "Clevesli Anne" karakteri ile 2009 yılı içinde izleyicilerle buluştu.

Joss Stone, İngiltere'nin Kent bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Devon'da Uffculme adında küçük bir köyde geçirdi. Dört çocuktan üçüncüsüydü. Sahneye ilk kez yaşadığı köyde gittiği okulda çıktı ve Jackie Wilson'nun Reet Petite şarkısını söyledi. Okuyamazlık (disleksi) olduğundan dolayı 16 yaşında okulu bırakan Joss, bu olayla ilgili şunu söylüyor: "Aptal olduğumdan değil, biraz disleksi hastası olduğumdan biraz da sanatsal yönüm ağır bastığından bıraktım okulu."

Stone, 1960'larda ve 70'lerde Aretha Franklin ve Dusty Springfield tarafından yorumlanmış Soul ve Rnb parçaları dinleyerek büyüdü. 2001 yılında Londra'da "Bir Gecelik Yıldız" adlı yetenek yarışmasına katılarak, Whitney Houston'un "It's Not Right But It's OK" ve Aretha Franklin'in "Natural Woman" adlı parçalarını seslendirerek birinciliği kazandı.

2002 yılında yeteneğini göstermek için İngiltere'den Mercury plak şirketinin sahibi Steve Greenberg ile görüşmeye gitti ve Donna Summer'ın 1979 tarihli "On The Radio" parçasını yorumladı. O günden sonra James Brown, Smokey Robinson, Donna Summer, Gladys Knight, Tom Jones, Robbie Williams, Melissa Etheridge, Rob Thomas, Rod Stewart, ve Blondie gibi isimlerle sahne aldı.

2003 yılında Miami'ye giderek ilk albümü üzerinde çalışmaya başladı.

The Tudors dizisinde "Kral Henry"nin eşi "Kraliçe Clevesli Anne" olarak rol aldı.

İRAN, İNGİLİZ SANATÇI JOSS STONE'U SINIR DIŞI ETTİ

İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, Instagram hesabından başörtülü şekilde paylaştığı görüntülü mesajında, "İran’a geldik, gözaltına alındık ve sonrasında sınır dışı edildik." dedi.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na geldiğini aktaran Stone, havalimanındaki yetkililere, konser vermek için değil, İran'ı görmek istediği için geldiğini anlatmaya çalışmasına rağmen kendisine ülkeye giriş izni verilmediğini söyledi.

"HALK KONSERİ VEREMEYECEĞİMİZİN FARKINDAYDIK"

Stone, hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkede yasak olduğu için bir halk konseri veremeyeceğimizin fakındaydık. Şahsen bir İran hapishanesine girmeye bayılmıyorum ya da gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum ve insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Görünen o ki yetkililer konser vermeyeceğimize inanmadılar. Bizi kara liste dedikleri bir listeye almışlar bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık." ifadelerini kullandı.

Gece gözaltına alındığını sabah da sınır dışı edildiğini aktaran Stone, yetkililerin kendisine çok nazik ve kibar davrandığını ancak yaşadığı durum nedeniyle kalbinin kırıldığını dile getirdi.