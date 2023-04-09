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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde

Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, eşi Evelina Kamph ile birlikte Bebek'teki bir mekânda görüntülendi. Futbolcunun korumaları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Ardından Mata'nın takım arkadaşı Lucas Torreira da mekâna geldi

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  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Juan Mata, eşi Evelina Kamph ile Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yemeye gelen çift, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    KORUMALARIN MÜDAHALESİNE ANLAM VERİLEMEDİ

    Korumalar tarafından önleri kapatılan Juan Mata ve eşi Evelina Kamph, hızlı adımlarla otomobillerine bindi. Bu sırada korumaların gazetecilere müdahalesine ise bir anlam verilemedi.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    TAKIM ARKADAŞI DA GELDİ

    Yaklaşık 30 dakika sonra Juan Mata'nın takım arkadaşı Lucas Torreira da geldi.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    KOŞAR ADIMLARLA İNDİ

    Lucas Torreira, mekânın önünde gazeteciler olduğu için otomobilden 15 dakika boyunca inmek istemedi. Korumalarının görüntü alınmaması için etrafını sardığı Galatasaraylı futbolcu, koşar adımlarla mekâna sıfır yanaştırdığı arabasından indi.

    Sabah saatlerine kadar mekânda kalan 27 yaşındaki Lucas Torreira, daha sonra oradan geç saatlerde ayrılarak, evinin yolunu tuttu.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    DEVRİM ÖZKAN'A SIKI TAKİP

    Öte yandan Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Lucas Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    "KİM SİZİN YENGENİZ OLUR BİLEMEM"

    Ardından Devrim Özkan, katıldığı 'Hazine' filminin galasında basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına, "Hepimiz arkadaşız. Bu konuyu konuşmayalım" şeklinde yanıt vermişti.

    Devrim Özkan daha sonra muhabirlerin "Galatasaray taraftarları sizi 'yenge' olarak görmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise, "Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben buraya film için geldim" yanıtını vermekle yetinmişti.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİREN FOTOĞRAF

    Devrim Özkan, adı aşk iddialarına karıştığı futbolcu Lucas Torreira ile Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum gününde bir araya gelmişti. Lucas Torreira'nın Devrim Özkan ile yan yana olması ve futbolcunun elini oyuncunun beline atması dedikoduları güçlendirmişti.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    "HAYATIMDAKİ TEK ŞEY İŞİMDİR"

    Basına yansıyan haberler sonrasında Devrim Özkan, 12 Mart 14:40'da açıklama yapmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, sosyal medya hesabından, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    TORREIRA'DAN KIRIK KALP

    Devrim Özkan'ın bu açıklamasının ardından, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabından 13 Mart 09:09'da kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin bulunduğu bir tweet paylaşılmıştı. Torreira'nın hesabından 09:44'te de 'Seni seviyorum' ifadeleri kullanılmıştı. Bu tweetler kısa süre içinde silinmişti.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    "HESABIM ÇALINDI"

    Lucas Torreira ardından da hesabının çalındığını açıklamıştı. Futbolcu, "Üzgünüm, hesabım 'hack'lendi. Şimdi her şey yolunda Teşekkür ederim" demişti.
  • Juan Mata ve Lucas Torreira gecelerde - Magazin haberleri

    GALATASARAY AŞKI

    Galatasaray'a olan sevgisi ile bilinen ve bu sevgisinin babasından geldiğini belirten Devrim Özkan, daha önce "Babam benim çok koyu Galatasaray’lıdır. Bizim bütün aile zaten öyledir. Babamın ben çok küçükken Milas’ta bir Galatasaray kulübü vardı. Hatta o dönemden bir videom da var. Tabii ki bir holigan değilim ama gerçekten seviyorum. Daha doğrusu stresimi alıyor benim Galatasaray’la ilgilenmek" demişti.

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