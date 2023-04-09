GALATASARAY AŞKI

Galatasaray'a olan sevgisi ile bilinen ve bu sevgisinin babasından geldiğini belirten Devrim Özkan, daha önce "Babam benim çok koyu Galatasaray’lıdır. Bizim bütün aile zaten öyledir. Babamın ben çok küçükken Milas’ta bir Galatasaray kulübü vardı. Hatta o dönemden bir videom da var. Tabii ki bir holigan değilim ama gerçekten seviyorum. Daha doğrusu stresimi alıyor benim Galatasaray’la ilgilenmek" demişti.