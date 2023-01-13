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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim?

Julia Roberts, konuk olduğu bir belgesel programında hayatının şokunu yaşadı. Oscar ödüllü oyuncu, gizli bir aile skandalı ortaya çıkınca aslında bir Roberts olmadığını öğrendi

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  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Julia Roberts, ortaya çıkan bir aile sırrı ile gündeme geldi. Dr. Henry Louis Gates Jr.’ın sunduğu 'Finding Your Roots' (Köklerini Bulmak) isimli programa katılan Roberts, hayatının şokunu yaşadı.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    DUYDUKLARINA İNANAMADI

    DNA arşivleri aracılığıyla soy ağacı hakkında daha fazla şey keşfetmek isteyen Roberts, öğrendikleri karşısında şoke oldu. 

    Oscar ödüllü oyuncu, büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’ın eşi Willis Roberts’ın vefatından sonra evli bir adamla ilişkisi olduğu için soyadının aslında tamamen farklı olması gerektiğini öğrendiğinde buna inanamadı.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    Dr. Henry, Julia Roberts'a "Georgia'nın ilçe arşivlerini araştırırken, 1850'lerde bir ara Rhoda'nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis'in soyadını taşıyor. Ancak Willis, Rhoda'nın Julia'nın büyük büyükbabası John'u doğurmasından 10 yıldan fazla bir süre önce, 1864'te vefat etmiş" dedi.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    "WILLIS ROBERTS SENİN BÜYÜK BÜYÜKBABAN OLAMAZ"

    Arşivlere bakarken ekip, Willis’in 1880 nüfus sayımında listelenmediğini ama büyük büyükbabası John Pendleton Roberts’ın listelendiğini görüyor. Dr. Henry, ünlü oyuncuya, "Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü" diye konuştu.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    "BEN BİR ROBERTS DEĞİL MİYİM?"

    55 yaşındaki oyuncu, öğrendiği bilgi karşısında şaşırıp "Ama ben bir Roberts değil miyim?" ifadelerini kullandı.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    DNA TESTİ YAPILDI 

    Tarihçi, ekibinin Georgia arşivlerini nasıl derinlemesine araştırdığını ancak Julia Robertsın büyük büyük büyükbabasının kimliğine dair herhangi bir ayrıntı bulamadığını açıkladı. Daha sonra da büyük büyükbabalarını kim olduğuna dair bir eşleşme bulup bulamayacaklarını görmek için oyuncudan ve bir kuzenden örnekler alarak DNA’ya baktılar.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    TAHMİNLERDE BULUNDULAR

    Dr. Henry, "Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr." diye açıkladı.

    Dr. Henry'nin ekibi, Henry MacDonald Mitchell Jr.'ın evli ve dört çocuklu bir adam olduğunu söylüyor. Hatta Henry’nin annesinin evinin de oyuncunun büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’tan sadece dört ev uzakta olması üzerine de ikilinin bu şekilde görüştüklerine dair tahminlerde bulundular.
  • Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı: Ben bir Roberts değil miyim? - Magazin haberleri

    4 KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

    Julia Robers, 1990 yapımı 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filmi ile yıldızı parladı. Roberts, dört kez Oscar'a aday gösterildi. 2000 yapımı 'Tatlı Bela' (Erin Brockovich) filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon

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