TAHMİNLERDE BULUNDULAR

Dr. Henry, "Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr." diye açıkladı.

Dr. Henry'nin ekibi, Henry MacDonald Mitchell Jr.'ın evli ve dört çocuklu bir adam olduğunu söylüyor. Hatta Henry’nin annesinin evinin de oyuncunun büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’tan sadece dört ev uzakta olması üzerine de ikilinin bu şekilde görüştüklerine dair tahminlerde bulundular.