Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Yaşadığımız her şey için tekrar evet

"GÖNLÜMDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORSUN"

Jülide Alasya, eşi Zeki Alasya'nın ölüm yıl dönümünde ise "O an 'Gitme' dediğimde dinledin sözümü… Hep benimlesin, gönlümde yaşamaya devam ediyorsun. Seni çok seviyorum sevgili. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Ruhun şâd olsun" şeklinde konuşmuştu.