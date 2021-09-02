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Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ne?

Colin Trevorrow tarafından yönetilen 2015 yapımı Jurassic World filminin devam filmi olarak 2018 yılında vizyona giren Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sosyal medyada gündem olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ne?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ne?

Jurassic Park film serisinin beşinci filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin yönetmenliğini J. A. Bayona üstleniyor. Senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connoll tarafından yayınlanan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Chris Pratt - Owen Grady
Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
B. D. Wong - Dr. Henry Wu
Toby Jones
Rafe Spall
Justice Smith - Genç bir bilim adamı
Daniella Pineda
Ted Levine
Geraldine Chaplin
James Cromwell

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