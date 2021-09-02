Jurassic Park film serisinin beşinci filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin yönetmenliğini J. A. Bayona üstleniyor. Senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connoll tarafından yayınlanan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim adamı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell