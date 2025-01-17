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        Haberler Dünyadan Justin Baldoni'den Blake Lively ile Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık karalama davası - magazin haberleri

        Justin Baldoni'den Blake Lively ile Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık karalama davası

        Blake Lively'nin cinsel taciz davası açtığı rol arkadaşı Justin Baldoni, karşı dava açtı. Baldoni, kendisini karalamakla suçladığı Lively ve eşi Ryan Reynolds'tan 400 bin dolar tazminat talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:11
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        Blake Lively'nin cinsel taciz davası açtığı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni, karşı atağa geçti.

        Justin Baldoni, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Üstelik Taylor Swift de bu davaya dâhil oldu.

        Oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni, rol arkadaşı Blake Lively'yi, popüler filmin prodüksiyonu üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için pop yıldızı Taylor Swift'i kullanmakla suçladı.

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        Davada Justin Baldoni, Blake Lively ile Ryan Reynolds çiftinin, "ünlü ve meşhur yakın bir arkadaşının" bulunduğu evlerine davet edildiğini ve Lively'nin senaryoyu yeniden yazmasıyla filmi hangi yöne götürdüğü konusunda övgüler yağdırdıklarını iddia etti. Mahkeme belgelerine göre Baldoni, Lively ve Reynolds'ı, çekimler başlayana kadar kitabı okumamasına rağmen Lively'nin prodüksiyona zorla dahil olması için birleşmiş güçlerini kullanarak filmi gasp etmekle suçladı.

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        İddiaya göre; filmi kaçırma, Justin Baldoni ve ailesini 6 Ağustos 2024'te filmin galasına geldikten sonra bodruma göndermeye kadar gitti. Çünkü 'Lively, Baldoni'nin katılmamasını istedi'.

        400 milyon dolarlık dava dilekçesinde, Justin Baldoni ve ailesinin 'geçici bir bekleme alanına hapsedilerek galaya katılmalarının engellendiği' iddiası yer aldı.

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        Justin Baldoni, Lively'nin cinsel taciz ve karalama iddialarını içeren bir makale yayınladığı için aralık ayında New York Times Gazetesi'ne 250 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Baldoni'nin, bu davada Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ı da suçlamasıyla hukuk savaşı tırmandıkça tırmandı.

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        Blake Lively açtığı davada, Justin Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve halkla ilişkiler ekibiyle birlikte kendisini zor durumda bırakmak istediğini öne sürmüştü.

        #Blake Lively
        #Justin Baldoni
        #Ryan Reynolds
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