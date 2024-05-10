Justin Bieber ile Hailey Baldwin ilk çocuklarını bekliyor
6 yıl önce nikâh masasına oturan Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den müjdeli haber geldi. Çift, anne - baba oluyor
Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'den mutlu bir haber geldi. Çift, ilk çocuklarını bekliyor.
GÖZYAŞLARININ NEDENİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağladığı anların fotoğrafını yayımlayan Justin Bieber, sevenlerini meraklandırmıştı.
O günden sonra neden ağladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Justin Bieber'ın gözyaşlarının nedeni böylelikle ortaya çıktı.
Justin Bieber ile Hailey Baldwin, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.
Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.
İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu anları ise objektiflere böyle yansıdı.