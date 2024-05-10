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        Haberler Dünyadan Hailey Bieber hamile mi? Justin-Hailey Bieber anne - baba oluyor! - Magazin haberleri

        Justin Bieber ile Hailey Baldwin ilk çocuklarını bekliyor

        6 yıl önce nikâh masasına oturan Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den müjdeli haber geldi. Çift, anne - baba oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 08:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:30
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        Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'den mutlu bir haber geldi. Çift, ilk çocuklarını bekliyor.

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        GÖZYAŞLARININ NEDENİ BELLİ OLDU

        Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağladığı anların fotoğrafını yayımlayan Justin Bieber, sevenlerini meraklandırmıştı.

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        O günden sonra neden ağladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Justin Bieber'ın gözyaşlarının nedeni böylelikle ortaya çıktı.

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        Justin Bieber ile Hailey Baldwin, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.

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        Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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        İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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        SÜRPRİZ NİKÂH

        Öte yandan Justin Bieber, Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

        Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

        #Justin Bieber
        #Hailey Baldwin
        #bebek
        #hamilelik
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