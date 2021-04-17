"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP OLURDU"

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Beğenin ya da beğenmeyin! Ben dostluğumuzu devam ettirme konusunda gayet samimiyim. İletişimde kalmasaydık, benim için büyük bir kayıp olurdu. Onun için de öyle olacağını sanıyorum.