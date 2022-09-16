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Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun'dan karşılıklı suçlamalar!

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun solisti Kaan Boşnak ile eşi Başak Ceylan Torun arasındaki gerilim artıyor. Başak Ceylan Torun, Kaan Boşnak'tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti. Ünlü şarkıcı, eşinin iddialarını reddetti. Başak Ceylan Torun'un avukatı Feyza Altun ve Kaan Boşnak'ın avukatı Ayşegül Mermer karşılıklı açıklamalarda bulundu

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  • Kaan Boşnak ve eşi Başak Torun'dan karşılıklı suçlamalar! - Magazin haberleri

    Son dönemin popüler müzik gruplarından "Yüzyüzeyken Konuşuruz"un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.
  • Kaan Boşnak ve eşi Başak Torun'dan karşılıklı suçlamalar! - Magazin haberleri

    "BU ZAMANA KADAR AİLEM VE ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM"

    Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." dedi.

    İddialarla ilgili Torun'un avukatı Feyza Altun ve Boşnak’ın avukatı Ayşegül Mermer karşılıklı açıklamalarda bulundu.
  • Kaan Boşnak ve eşi Başak Torun'dan karşılıklı suçlamalar! - Magazin haberleri

    "PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTIR"

    Avukat Feyza Altun, "Birkaç gündür ülke ve sosyal medya gündemini meşgul eden, Başak Ceylan Torun ve "Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun solisti Kaan Boşnak arasındaki boşanma davasına dair şunu söyleyebilirim. Müvekkilin evlendiği günden bugüne kadar, bugün dahil olmak üzere çok ciddi bir psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Müvekkilimin bu iddiaları mesnetsiz ya da gerçek dışı değildir. Tüm bunlara ilişkin fotoğraflar, hastane kayıtları, video kayıtları, ses kayıtları mahkemeye delil olarak sunulacaktır diye listemize yazılmıştır. Müvekkilimin iddialarına göre, ünlü şarkıcının uyuşturucu bağımlılığı ve bundan kaynaklı yoksunluk ve sinir krizleri bu fiziksel şiddete sebep olan asıl meseledir. Müvekkilimin uzun zamandır vermiş olduğu bir mücadele vardır ortada, her şeye rağmen müvekkilim 25 günlük bebeğiyle şarkıcı tarafından terk edilmiştir ve bu zamandan itibaren bebek ve baba aralarında görüşme gerçekleşmemiştir. Müvekkilim bugün dahi bu kişinin ünlü olmasından kaynaklı olarak bir takım çevreler tarafından, 'Bu şöhrete zarar verirsen bedelini sen ödersin.' şeklinde üstü kapalı tehdit edilmekte ve baskılanmaktadır" dedi.
  • Kaan Boşnak ve eşi Başak Torun'dan karşılıklı suçlamalar! - Magazin haberleri

    "BU DAVANIN BİR ŞİDDET DAVASI OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM"

    Altun, "Kamuoyuna belirtmek isterim ki, biz davamızda gereken her türlü savunmayı yapacağız, bu hususta bir korkumuz bulunmuyor. Ayrıca boşanma davamızda da belirttiğimiz üzere davalının, yani ünlü şarkıcının intihar eğilimi ve intihar teşebbüsleri de müvekkilim açısından bu evliliği çekilmez hale getirmiştir. En son kamuoyuna yansıyan birtakım yazışmalar ve ses kayıtlarından dolayı müvekkilim zaten uzun zamandır şüphelendiği ama kanıtlayamadığı hususlarda da delil elde edince bu davayı açmak zorunluluğunda kalmıştır. Bu davayı takip edeceğimizi ve bu davanın bir şiddet davası olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
  • Kaan Boşnak ve eşi Başak Torun'dan karşılıklı suçlamalar! - Magazin haberleri

    "MÜVEKKİLİMİ SOSYAL MEDYA ADALETİYLE SUÇLAMIŞ VE İNFAZ ETMİŞTİR"

    Kaan Boşnak'ın avukatı Ayşegül Mermer ise "Meslektaşımın yaptığı açıklama talihsiz bir açıklama olmuş, keşke meslektaşım müvekkilimi yargılamadan önce iddialarını mahkemeye sunsaydı. Henüz açılmış bir dava yok, yargılama süreci başlamadı ve mahkemece verilen bir karar olmadan müvekkilimi sosyal medya adaletiyle suçlamış ve infaz etmiştir. Bu yapılan bir suçtur, bir kişiye, onuruna, şerefine ve saygınlığına rencide edecek şekilde suç isnadında bulunmak suçtur. Oysa ki biz hukukçuların amacı müvekkillerimizi mahkemede savunmak ve onlar için adaleti sağlamak olmalıdır" dedi.

    "YÖNELTİLEN İDDİALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYOR"

    Mermer "Henüz açılmış bir dava yok, bize gelen bir dava yok. Biz kendimiz dava hazırlığı içindeyiz. Ancak iki gün önce Başak hanımın da sosyal medya üzerinden bir takım beyanları olduğu için kendisi hakkında müvekkilim Kaan Boşnak'a yönelik tehdit, hakaret ve küçük düşürücü söylemler olmaması için tedbir aldık, birkaç güne de boşanma davasını açmış olacağız. Kaan Boşnak, yöneltilen iddiaların hiçbirini kabul etmiyor. Hem bir hukukçu, hem insan olarak, tabii ki kadına şiddetin, canlıya şiddetin karşısındayız. Buradaki asıl şiddet çocuğa yapılıyor. Sosyal medyada baba hakkında asılsız ithamlar yöneltiliyor, sosyal medya tarafında kamuoyunda bir negatif algı oluşuyor. Benim müvekkilim bu davada haklı çıksa dahi bu negatif algının silinmesi çok zor olacaktır, bu gerçeği unutmamak lazım. Ortada bir çocuk varsa taraflar bir ömür boyu akraba olmak zorundalar, kimse onlardan dost, arkadaş olmasını beklemez. Çocukları için bazı söylemlere dikkat edilmeli, bu davanın sonunda haklı, haksız ortaya çıkacaktır. Dün meslektaşımın yayınladığı videoda şöyle bir söylem var, müvekkili Başak Hanım, Kaan Boşnak'ın evlendikleri tarihten bugüne kadar şiddet uygulandığı söylenirken, hemen akabinde ise çocukları 25 günlükken müvekkilimin evi terk ettiği ve bir daha görüşmedikleri söyleniyor" ifadelerini kullandı.
  • Kaan Boşnak ve eşi Başak Torun'dan karşılıklı suçlamalar! - Magazin haberleri

    "BURADA ÇOK CİDDİ BİR ÇELİŞKİ VAR"

    Avukat Ayşegül Mermer "Burada çok ciddi bir çelişki var. Müvekkil ile Başak hanım bir buçuk yıldır hiçbir şekilde temas halinde değiller, hiç görüşmemişler. Telefon konuşması dahi olmamış. Bu durumda nasıl bir şiddet olabilir, fiziksel şiddet mümkün değil olamaz. Psikolojik şiddet olamaz. Sadece Ağustos ayının sonlarına doğru uzlaşmak için karşı taraftan bir protokol gelmiş müvekkilime. Bu protokolün şartları hakikaten çok ağır, gerçek dışı, müvekkilin karşılamasına mümkün olmayan çok ciddi rakamlar. Bunları yargılama başlayacağı için zikretmem doğru değil. Müvekkilim tarafından da karşı tarafın avukatına bunları karşılayamayacaklarını ama biraz daha uzlaşmacı olurlarsa elbette anlaşabilecekleri söylenmesine rağmen, hemen uzlaşma yolları kapanmış ve akabinde ertesi gün sosyal medyadan müvekkilim Kaan Boşnak aleyhine negatif bir algı oluşturulmaya başlanmıştır" diye konuştu.

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