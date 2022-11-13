"HATALI BENİM, ÖZÜR DİLERİM"

Sevgilisi Burcu Denizer ile neye uğradığını şaşıran Kaan Urgancıoğlu, otomobiline çarptığı gazeteciye "Şu an ne yapalım. Hatalı benim, özür dilerim. Sen bana telefon numaranı ver. Yarın halledelim" dedikten sonra oradan ayrıldı.