Kaan Urgancıoğlu, oğluyla doğa yürüyüşünde

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"DOĞUM ANINDA BURCU'NUN YANINDAYDIM"



Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Burcu Denizer ile birlikte hastaneden çıkarken "Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.