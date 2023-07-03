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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları beklenmeye başladı. Tüm Türkiye Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündeminde memur ve emekli maaş zamları, İsveç'in NATO üyeliği, torba kanun gibi önemli konular yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasında açıklanacak. İşte, 3 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Özellikle ekonomik konularının masada olduğu toplantının kararları merak ediliyor. 

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı saat 15.20'de başladı. Toplantının ana gündem maddelerini ise memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? İşte, 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ile ilgili detaylar... 

     
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    MAAŞ ZAMLARI GÜNDEMDE

    Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammında etkili olacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Kabine toplantısında memur ve emekli maaş zamlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

    Kabine'nin bir diğer konusu ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsveç’in NATO'ya üyelik talebi konusunda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç, 6 Temmuz'da Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacak.

    İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı. Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    TORBA KANUN

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yapılan çalışmada, Meclis'e gelmesi beklenen torba kanun teklifinin taslağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine toplantısında görüşüldükten sonra düzenlemelerin yapılmasıyla torba kanun Meclis'e gönderilecek.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    Torba kanunda; en düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme, kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılması, gençlerin telefon ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti gibi başlıkların yer alması bekleniyor.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

    OVP DE GÖRÜŞÜLECEK

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması beklenen sunum ile 3 yıllık orta vadeli program da ele alınacak. Programda tasarruf ve mali disiplin vurgusu yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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