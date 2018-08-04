Trabzon'da kadınların kavgası kanlı bitti

Trabzon'da eşini akrabası Gülsün Taşkın'dan (41) kıskanan Emine T. (43) sabah saat 08.00'da genç kadının sahibi olduğu Çarşı Mahallesi'ndeki güzellik merkezinin önüne giderek, beklemeye başladı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir süre sonra işyerini açmaya gelen Gülsün Taşkın ile Emine T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine çantasından bıçağını çıkaran Emine T., Gülsün Taşkın'ı koltuk altından ve bacağından bıçaklayarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI



Kanlar içerisinde kalan Gülsün Taşkın'ın çığlıklarına koşan çevredekiler, sağlık ekibinden yardım istedi. Kadın, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan karakol ekibi, görgü tanıklarından aldığı ilk bilginin ardından kaçan kadını takibe aldı.

BAYILINCA YAKALANDI



Gülsün Taşkın'ı bıçakladıktan sonra kaçan Emine T. olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alınan Emine T.'nin ilk sorgusunda "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.

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