Kadınlar sutopunda hedef 2028 ve 2032 Olimpiyatları

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstererek olimpik branşlarda sporcuların gelişimini desteklemeye devam ediyor. Bu merkezlerin temel amacı, sporcuları sistemli bir şekilde olimpiyatlara hazırlamak.

Sutopu branşında Türkiye genelinde 1 TOHM (Kadın) ve 3 kadın ile 3 erkek olmak üzere toplam 6 farklı ilde SEM merkezi bulunuyor. İzmir ilindeki TOHM ve SEM merkezlerinde ise farklı şehir ve kulüplerden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 20 SEM ve 6 TOHM sporcusu programa kabul edildi.

Kadınlar Sutopu Programı kapsamında toplam 27 sporcu, yıl boyunca federasyon tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde tek tip antrenman metoduyla çalışmalarını sürdürüyor. Sporcuların teknik, taktik ve kondisyonel gelişimlerine odaklanan bu programın temel hedefi, 2028 Los Angeles ve 2032 Avustralya Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek sutopu sporcularını yetiştirmek.

Yeni sezonun ilk antrenmanı 3 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Antrenman periyotları, sporcuların katılacağı ulusal ve uluslararası müsabaka takvimine göre düzenleniyor. Kasım ayında haftada 4, Aralık ayında ise haftada 6 antrenman yapılacak. Takımda Başantrenör olarak Lambros Anastasopoulus, Yardımcı Antrenör olarak ise Murat Güçlü görev yapıyor.