'Kadınlara Mahsus'un sloganı; "Kadın, kadının yurdudur"

"BİRBİRİMİZİ YÜCELTELİM" Melisa Aslı Pamuk: Biz kadınlar birbirimize destek olduğumuz sürece çok güzel şeyler başarabiliriz. Birbirimizi aşağı çekmektense yüceltirsek, çok daha güzel bir dünyamız olur.

"ŞEFKAT DİŞİLDİR" Şebnem Sönmez: Yaralanmayan ruh yoktur. Her yara kendi izini bırakır. Her iz ister yüzeyde ister derinde olsun yalnız şefkatle sağalır. Şefkat dişildir, eşlikçidir. Alıcı, koruyan, gözeten, kabul eden, izin veren, birbirine ulaşan, sezen, saklayan, paylaşan, el uzatan, sızısıyla gülümseyebilen kadınlar yurdumuz değil de ne?

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"BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başak Parlak: Kadınların birbiriyle içten içe rekabet içinde olduğu, kadının diğer kadınlar için giyinip süslendiği, birbirinin önünü kesmeye gayret ettiği söylemlerini hepimiz duymuşuzdur. Ama ben hem profesyonel hayatımda hem de özel yaşantımda bunu o kadar az yaşadım ki, bu yargılara hiç katılmıyorum. Biz kadınlar birbirimize destek olmaya, başarılarımızla gururlanmaya, başarısızlıklarımızı teselli etmeye devam edeceğiz. Canım kadınlar!