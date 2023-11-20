'Kadınlara Mahsus'un sloganı; "Kadın, kadının yurdudur"
'Kadınlara Mahsus' adlı sinema filmi gösterime hazırlanıyor. Film, gösterime "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sloganıyla girecek
Serdar Akar’ın yönettiği yapımını Limit Yapım’ın üstlendiği 'Kadınlara Mahsus' adlı sinema filminde başrolleri Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Elifcan Ongurlar, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban paylaştı.
Gösterime 22 Aralık'ta girecek olan film; hayatlarında yeni bir sayfa açmak için ‘Kadınlara Mahsus’ kampında bir araya gelen 8 kadının çarpıcı hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen filmin oyuncuları duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"
Elifcan Ongurlar: Özellikle son zamanlarda unutmamamız gereken bu güzel cümleyi daha da içselleştirmeli, daha da anlamalı, anlatmalı ve umudumuzun her zaman var olduğunu hatırlamalıyız. Biz birlikte çok güçlüyüz.
"EZBER BOZACAĞIZ"
Ceyda Düvenci: Biz bu filmle “Kadın kadının kurdudur” ezberini bozmak istiyoruz. Kadın kadının yurdu olursa güçlenir, özgürleşir. Toplumun ezberini bozacak hareketlerde kadın ancak kadının desteğiyle yalnız olmadığını düşünür. Filmimizde bunu anlatmaya çalışıyor, ezber bozup doğruyu hatırlatmayı istiyoruz. Biz kadınlar birbirimizin yurdu olursak hayallerimize daha çabuk ulaşırız ve daha güçlü oluruz.
"BİRBİRİMİZİ YÜCELTELİM"
Melisa Aslı Pamuk: Biz kadınlar birbirimize destek olduğumuz sürece çok güzel şeyler başarabiliriz. Birbirimizi aşağı çekmektense yüceltirsek, çok daha güzel bir dünyamız olur.
"ŞEFKAT DİŞİLDİR"
Şebnem Sönmez: Yaralanmayan ruh yoktur. Her yara kendi izini bırakır. Her iz ister yüzeyde ister derinde olsun yalnız şefkatle sağalır. Şefkat dişildir, eşlikçidir. Alıcı, koruyan, gözeten, kabul eden, izin veren, birbirine ulaşan, sezen, saklayan, paylaşan, el uzatan, sızısıyla gülümseyebilen kadınlar yurdumuz değil de ne?
"BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başak Parlak: Kadınların birbiriyle içten içe rekabet içinde olduğu, kadının diğer kadınlar için giyinip süslendiği, birbirinin önünü kesmeye gayret ettiği söylemlerini hepimiz duymuşuzdur. Ama ben hem profesyonel hayatımda hem de özel yaşantımda bunu o kadar az yaşadım ki, bu yargılara hiç katılmıyorum. Biz kadınlar birbirimize destek olmaya, başarılarımızla gururlanmaya, başarısızlıklarımızı teselli etmeye devam edeceğiz. Canım kadınlar!