Dünya genelinde kadınların siyasetteki temsil oranı nedir? Gelecek neyi gösteriyor? Tüketim alışkanlıkları, beklentiler, bir hayat inşa etme vizyonu; kısaca tüm toplumsal yapıtaşları her geçen gün dönüşüyor. İnsanlık binlerce yıllık ataerkil düzeni geride bırakma sürecinin içinde. Hayatın hemen her alanında kadınlar artık daha aktif, daha fazla söz sahibi. Bu alanlardan biri de siyaset. Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentolarındaki kadın temsiliyeti her yıl daha da artıyor. Ancak bu oranların yeterli olmadığını gösteren istatistikler de var. Peki dünya siyasetinde kadın temsiliyetinin durumu nedir? Gelecek projeksiyonlarında ne gözüküyor? Habertürk'ten Emin Arslan'ın haberi.

