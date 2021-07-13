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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün videosu sosyal medyanın gündeminde

Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, oldukça samimi göründükleri birlikte şarkı söyledikleri videoyu paylaştılar. Kadir Doğulu'nun oyuncu Neslihan Atagül ile evli olması, Kadir Doğulu'yu eleştiri oklarının hedefi haline getirdi

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün videosu sosyal medyanın gündeminde

Yaz mevsiminde yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor. İkilinin birlikte şarkı söylerken çektikleri video oyuncuların hayranlarının tepkisini çekti.

KADİR DOĞULU VE SERRA ARITÜRK'ÜN VİDEOSU

Kadir Doğulu 2016 yılında oyuncu Neslihan Atagül ile evlenmişti. Çift, Fatih Harbiye dizisinde başrolde yer almış ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Neslihan Atagül geçtiğimiz sezon geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü dizi partnerlerinden kıskandığı iddia ediliyor.

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