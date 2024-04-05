Yapılan tüm hatalar ve işlenen günahlar için tövbe edip, af dilenme zamanı olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü eda ediliyor. İslam dünyası bir Kadir Gecesi için daha ibadetleri araştırmalara başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesinde kılınacak namaz araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte, adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...