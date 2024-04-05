Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl kılınır?
Kadir Gecesi namazı araştırması, İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesinin 5 Nisan Cuma yani bugün idrak edilmesiyle araştırılıyor. Ellerin semaya açılıp bağışlama dileneceği bu gecede milyonlarca Müslüman ibadet edecek. Bu bağlamda "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir?" sorusu gündeme geldi. İşte, Diyanet tarafından açıklanan adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...
Yapılan tüm hatalar ve işlenen günahlar için tövbe edip, af dilenme zamanı olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü eda ediliyor. İslam dünyası bir Kadir Gecesi için daha ibadetleri araştırmalara başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesinde kılınacak namaz araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte, adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?
Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin ardından kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazının vakti yatsı namazından sonra başlamaktadır. Tan yeri ağrıncaya kadar, imsak kesilinceye kadar da devam etmektedir. Ayrıca Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılmayan kişiler sahurda da kılabilmektedir.