2019 yılı Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde en fazla merak edilen konular arasında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu sorusu yer alıyor.

Peki Kadir Gecesi ne zaman? 2019 yılı Ramazan ayında Kadir Gecesi hangi gün? Bu gece Kadir Gecesi mi?

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kadir Gecesi'nin önemiyle ilgili Kur’an’da içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. İşte Kadir Gecesi'ne dair tüm detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma gününü 1 Haziran 2019 Cumartesi'ye bağlayan gece, Kadir Gecesi idrak edilecek.

Dolayısıyla Müslümanlar bu gece bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde ibadet edecek...

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resulullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.),“Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

KADİR SÛRESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.