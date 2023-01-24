Kafadar ve Cemre'den 'Kusura Bakma'ya yeni yorum

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HABERTURK.COM

Yapım ve menajerliğini Esat Kaba’nın yürüttüğü Kafadar, sosyal medyada viral olan videolarıyla keşfedilen Cemre ile Kusura Bakma adlı düet projesinde buluştu.

Kusura Bakma’ya yepyeni bir yorum getiren Kafadar ve Cemre'nin yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Projenin yapımcısı Esat Kaba, 'Kusura Bakma'nın bu yeni yorumunun müzikseverler tarafından çok sevileceğine yürekten inandıklarını belirtti.

Cemre ise heyecanın büyük olduğunu ve Kafadar ile düet yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.