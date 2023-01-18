Kafası insan, vücudu yılan! Yerin yedi kat altındaki efsane: Şahmaran

Şahmaran ölünce vücudu üç parçaya bölünerek kaynatılır,

Ölü vücudundan çıkan üç suyun özelliği vardır; biri öldürücü diğeri ise tıp hakkında bilgelik verir.

Rivayete göre Lokman Hekim bu sudan içerek tıp insanı olur.

Söylentiler, Şahmaran'ın ölümünden yılanların haberi olmadığı yönündedir. Şahmaran hamama giderken yılanlarına önce hamama gireceğini sonra ise düğüne gideceğini söylemiştir. Bu sebeple yılanlar her davul sesinde halen düğünün devam ettiğini ve Şahmaran'ın döneceğini düşünür.

Kıyamet gününde davul sesleri bitecek ve yılanlarda başta hamamlar olmak üzere intikam almak için her yeri istila edecek.